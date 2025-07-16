الدولار فى مصر يستقر بختام التداولات لدى البنوك

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية، حالة من التذبذب بالبنك المركزي المصري، وسط تغيرات في حدود قروش معدودة.

وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.38 جنيه للشراء.

49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

قرر البنك المركزى المصرى، عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرا، والتي كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك.

وأعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومي البالغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك، وإلغاء التعليمات الصادرة فى 8 يوليو 2025 والخاصة بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.