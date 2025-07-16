شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تغطية الطرح العام لشركة بنيان للتنمية والتجارة 33.7 مرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة بنيان للتنمية والتجارة، قد بلغت عدد 611.6 مليون سهم وبالتالي تم تغطية الطرح العام 33.7 مرة تقريبًا.

وكانت شركة بنيان للتنمية والتجارة، بالبورصة المصرية، قد فتحت باب الاكتتاب على الطرحين العام والخاص لبيع حد أقصى عدد 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من كامل أسهم الشركة، والبالغ إجمالي أسهمها عدد 1.654 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 4.96 جنيه وحده الأقصى مبلغ 5.44 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح، وفقًا لنتائج طريقة آلية البناء السعري، وهذا النطاق السعري أقل من القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل المستشار المستقل تبلغ 7.52 جنيه.

وفتح الطرح العام للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لبيع حد أقصى عدد 18.4 مليون سهم تمثل نسبة 5% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 1.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 15 يوليو 2025.

وسبقه الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية لبيع حد أقصى عدد 344.8 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل نسبة 20.84% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر خلال الفترة من الأحد 6 يوليو وحتى 10 يوليو 2025.

وتقوم كل من شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وشركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات والاستشارات المالية عن الاوراق المالية، بدور مديري الطرح، وشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية كوكيل ومسوق للطرح، كما تم تعيين مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للطرح.