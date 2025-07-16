شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط يقيمان معرض صنع فى دمياط بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية المشروعات، افتتاح معرض صنع في دمياط في دورته الاولي بمحافظة الإسكندرية و الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتى دمياط والإسكندرية حيث يقام بكلية الهندسة بالإسكندرية خلال الفترة من 16 حتى 26 يوليو الجاري، لعرض مجموعة كبيرة من منتجات الأثاث الدمياطي الشهير لأهالي وزوار الإسكندرية و الساحل الشمالي

افتتح المعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و لفيف من قيادات محافظتي الإسكندرية و دمياط و الاستاذ محمد مدحت و الاستاذ حاتم العشري نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على استمرار التعاون مع محافظة دمياط لفتح منافذ جديدة لتسويق منتجات مصنعى الأثاث من خلال إقامة سلسة معارض " صنع في دمياط " بالمحافظات بعد النجاحات التي تم تحقيقها من سلسلة معارض " صنع في دمياط " التي تقام بالمعرض الدائم للجهاز في القاهرة، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يعقد خلال الفترة القادمة نسخ جديدة من المعرض بعدد من المحافظات، لإتاحة المنتجات الفاخرة والمميزة لأهالي تلك المحافظات ومساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار مشروعاتهم وزيادة أرباحها.

وأشار رحمي إلى أن هذا المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفق خطط فعالة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات على مختلف تنوعها، وإقامة معارض متخصصة في المحافظات، حيث سيتم التركيز على الصناعات التي تشتهر بها كل محافظة والعمل على إقامة معرض لصناعتها في المحافظات الأخرى.

من جانبه أشار الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية إلى أهمية معرض صنع في دمياط لأهالي و زوار الإسكندرية و الساحل الشمالي وذلك بإتاحة منتجات الأثاث الشهيرة في الإسكندرية تسهيلا على الجمهور، ومن جهة أخرى، العمل على فتح منافذ تسويقية جديدة لأصحاب مشروعات الأثاث في الإسكندرية.

وقال الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أن معرض "صنع في دمياط" يأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ويهدف إلى استكمال الخطط التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيدا بإقامة نسخ جديدة من المعرض في محافظات أخرى بجانب القاهرة.

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة للجمهور لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.