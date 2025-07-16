شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 18 شركة 260 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي بقيمة 260 ألف جنيه على 18 شركة، وذلك لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، أبرزها تغريم شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار مبلغ 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت لجنة القيد بالبورصة، شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وجولدن بيراميدز بلازا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادتين 46، 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والفترة المالية المنتهية في 31/03/2025.

وغرمت اللجنة، شركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين "أسكوم"، وديجتايز للاستثمار والتقنية، 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، مع منح الشركات الستة الأخيرة، مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي نفس الصدد، غرمت لجنة القيد، شركات العربية لحليج الأقطان، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مبلغ 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، التنبيه على شركات المنصورة للدواجن، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرى، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.