شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ختام تعاملات اليوم، تذبذبت أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، لتظل قريبة من مستويات الافتتاح.

وننشر تفاصيل حركة العملات الآتية، الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

شراء 49.37 جنيهًا

بيع 49.47 جنيهًا

‏‎

سعر اليورو الأوروبى اليوم

شراء 58.30 جنيهًا

بيع 57.43 جنيهًا

‏‎

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

شراء 67.95 جنيهًا

بيع 68.11 جنيهًا

‏‎

سعر الدينار الكويتى اليوم

شراء 161.84 جنيهًا

بيع 162.22 جنيهًا

‏‎

سعر الريال السعودى اليوم

شراء 13.16 جنيهًا

بيع 13.16 جنيهًا

‏‎

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 13.43

بيع 13.47

‏‎سعر الريال القطري

‏‎شراء 12.44جنيهًا

بيع 13.47 جنيهًا

‏‎

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.