شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع بقيمة 15 جنيهًا في التداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء خلال التداولات الفورية، مع اتجاه هبوطي في البورصة العالمية نحو 3330 دولارًا، مما يسمح بتغيرات سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات المقبلة، وبلغت قيم الهبوط 15 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

تصدير الذهب

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن السوق الأمريكي يُعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية أمام صادرات المشغولات الذهبية المصرية، نظرًا لطبيعته التنافسية وطلبه العالي على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضاف عبد الله أن الشركة نجحت في بناء سجل تصديري منتظم إلى هذا السوق، من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الجودة والتغليف والتوثيق الفني، ما ساهم في تكرار التعاقدات مع شركاء أمريكيين خلال الفترة الماضية.

وأكد أن نشاط تصدير المشغولات لا يسهم فقط في تعزيز حضور الذهب المصري بالخارج، بل يدعم كذلك التشغيل المحلي عبر زيادة فرص العمل داخل المصانع، ويُسهم في توفير موارد دولارية من خلال حصيلة الصادرات، خصوصًا في ظل تراجع نسبي في الطلب المحلي خلال الآونة الأخيرة.

واختتمت الشعبة بالإشارة إلى أن الشركات المصرية تستعد لتوسيع نشاطها التصديري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع التوجه لفتح أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج، مدعومة باستقرار الإنتاج وارتفاع جودة المشغولات الذهبية المحلية.