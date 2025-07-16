شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها الاتصالات والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، أعقبهما قطاع العقارات بنسبة 1.7%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.4%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%.

وانخفضت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على الترتيب، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.44%، والعرب على 3.93%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16 مليون جنيه، 106.8 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، 579.6 ألف جنيه، 62.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16012 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة.



