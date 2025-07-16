شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء أمام الجنيه بنهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 16 -7-2025، بالبنوك المصرية، وفق نهاية التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.2 جنيه للشراء و162.03 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 16 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.2 جنيه للشراء.

162.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.9 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.6 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

158.1 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.9 جنيه للشراء.

162.2 جنيه للبيع.