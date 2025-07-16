القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف في مصر، أخر تحديث في سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية، حالة من التذبذب بالبنك المركزي المصري، وسط تغيرات في حدود قروش معدودة.

وسجل سعر الدولار في تعاملات البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.38 جنيه للشراء.

49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر مسجلا أعلى معدلاته تقريبا له انعكاسات على الاقتصاد، فمؤسسات التصنيف الدولية وكذلك المستثمر الأجنبي يضع في اعتباره مثل هذه المعدلات، التي تساهم بصورة مباشرة في نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد، وكذلك تؤكد القضاء على السوق الموازى للعملة الأجنبية، والتي عانى منها السوق لسنوات قبل تحرير سعر الصرف.

قرر البنك المركزى المصرى، عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، حتى 3 عصرا، والتي كان قد تم مدها إلى الخامسة مساءً بدلا من الثالثة، وفقا لسياسة كل بنك.

وأعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الثلاثاء، عودة العمل بالحد الأقصى للسحب اليومي البالغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات من فروع البنوك، وإلغاء التعليمات الصادرة فى 8 يوليو 2025 والخاصة بمضاعفة هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.