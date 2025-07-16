شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يستقبل المستشار التجارى بسفارة النمسا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم بمقر الهيئة، السيد جورج كرن المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة رولاند كاجبا مدير العمليات الإقليمي لشركة "ريد بل" العالمية لمشروبات الطاقة، والوفد المرافق.

شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والشركة في حملات التوعية المجتمعية ، كذا في مجالات الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والتشريعات المنظمة لتداول مشروبات الطاقة في السوق المصري، وسبل تعزيز الامتثال للمتطلبات الرقابية والتسجيل الغذائي لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة.

وأكد الدكتور الهوبي خلال اللقاء على أهمية الشراكة مع الشركات العالمية ذات السمعة المرموقة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم بيئة استثمارية آمنة وصحية، تقوم على التزام كافة الأطراف بالضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة محليًا ودوليًا.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة "ريد بل" عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، واهتمامها المستمر بالتواصل مع الجهات الفاعلة في السوق لضمان التوافق مع أعلى معايير الجودة والسلامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة لفتح قنوات تواصل فعالة مع القطاع الخاص والسفارات الأجنبية، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في دعم صحة المستهلك المصري وتعزيز التنافسية في الأسواق