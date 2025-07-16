شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الربع جنيه الذهب يتراجع فى السوق المصرى لـ 9255 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الربع جنيه الذهب في السوق المصرى 9255 جنيهًا بدون إضافة مصنعية فى السوق المصرى، وهو أحد أهم المنتجات المنتشرة في البلاد.

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التداولات الفورية بعد تراجع ملحوظ 15 جنيهًا، وسط تغيرات محدودة في سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وأكدت أن نشاط تصدير المشغولات لا يسهم فقط في تعزيز حضور الذهب المصري بالخارج، بل يدعم كذلك التشغيل المحلي عبر زيادة فرص العمل داخل المصانع، ويُسهم في توفير موارد دولارية من خلال حصيلة الصادرات، خصوصًا في ظل تراجع نسبي في الطلب المحلي خلال الآونة الأخيرة.

واختتمت الشعبة بالإشارة إلى أن الشركات المصرية تستعد لتوسيع نشاطها التصديري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع التوجه لفتح أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج، مدعومة باستقرار الإنتاج وارتفاع جودة المشغولات الذهبية المحلية.