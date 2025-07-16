شكرا لقرائتكم خبر عن بختام التداولات.. تحديث سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 16-7-2025، بالبنوك المصرية فى ختام التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.11 جنيه للشراء، 13.18 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.16 جنيه للشراء، 13.19 للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
13.16 جنيه للشراء.
13.19 جنيه للبيع.
13.11 جنيه للشراء.
13.18 جنيه للبيع.
13.11 جنيه للشراء.
13.19 جنيه للبيع.
13.15 جنيه للشراء.
13.19 جنيه للبيع.
13.14 جنيه للشراء.
13.19 جنيه للبيع.
12.84 جنيه للشراء.
13.19 جنيه للبيع.
13.09 جنيه للشراء.
13.18 جنيه للبيع.
13.11 جنيه للشراء.
13.20 جنيه للبيع.
