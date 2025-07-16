شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الأونصة فى البورصة العالمية بالتداولات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بتوقف صعود الدولار الأميركي وتراجع عوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين لتطورات السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب، بعد صدور بيانات تُظهر تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو.

وسجلت أونصة الذهب صعودًا بنسبة 0.5%، ليصل السعر إلى 3342 دولارًا، بعد أن افتتح التداول عند 3326 دولارًا، فيما جرى تداوله لاحقًا عند 3339 دولارًا، وفق جولد بيليون.

وكان المعدن الأصفر قد بلغ ذروته منذ ثلاثة أسابيع عند 3375 دولارًا مطلع الأسبوع، لكنه فشل في تجاوز مستوى 3350 دولارًا مجددًا وسط ضعف الزخم الشرائي وتحركه في نطاق عرضي.

ننشر أخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التداولات الفورية بعد تراجع ملحوظ 15 جنيهًا، وسط تغيرات محدودة في سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وأكدت أن نشاط تصدير المشغولات لا يسهم فقط في تعزيز حضور الذهب المصري بالخارج، بل يدعم كذلك التشغيل المحلي عبر زيادة فرص العمل داخل المصانع، ويُسهم في توفير موارد دولارية من خلال حصيلة الصادرات، خصوصًا في ظل تراجع نسبي في الطلب المحلي خلال الآونة الأخيرة.

واختتمت الشعبة بالإشارة إلى أن الشركات المصرية تستعد لتوسيع نشاطها التصديري خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع التوجه لفتح أسواق جديدة في أوروبا ودول الخليج، مدعومة باستقرار الإنتاج وارتفاع جودة المشغولات الذهبية المحلية.