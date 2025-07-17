شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.377 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109 آلاف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.44%، والعرب على 3.93%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16 مليون جنيه، 106.8 مليون جنيه، 9 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 68.9 مليون جنيه، 579.6 ألف جنيه، 62.4 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 41449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 15036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3470 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16012 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومستشفى النزهة الدولي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1.1 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، مليون سهم، 25 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 82.5 ألف سهم، 6485 سهمًا، على الترتيب.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 25 ألف سهم، 1212 سهمًا، 337 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 77.5 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومطاحن مصر العليا، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 1869 سهمًا، 5 ملايين سهم، 198 سهمًا، 79.2 ألف سهم، 26893 سهمًا، 135 ألف سهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 105 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات رواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك ولمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 444.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 1.1 مليون سهم، والثانية 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.76% من أسهم رأس المال.

صفقات

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، بيع المساهم محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف جويد عدد 444.5 ألف سهم بمتوسط سعر 25.96 جنيه بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 2.567% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم سامح محمود حسن جاب الله عدد 1.7 مليون سهم بمتوسط سعر 0.749 جنيه بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.14% إلى 4.81%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.



فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 3 ملايين سهم بمتوسط سعر 0.707 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 12.77% إلى 13.33%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.

أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم طارق مصطفى عبد الصمد عبد النبي عدد 1.7 مليون سهم بمتوسط سعر 1.82 جنيه بقيمة إجمالية 3.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 11.29% إلى 12.085%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

إعمار

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع، على أن تقوم شركة سكاي تاور للتطوير العقاري، إحدى الشركات الشقيقة، بالتوقيع على عقد تنمية وتطوير ومشاركة في الإيرادات مع شركة الساحل للبناء والتطوير، وذلك لتطوير مشروع سياحي متكامل في الساحل الشمالي.

بريميم

أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، توقيع العقود النهائية الخاصة بالاستحواذ على معامل حساب للتحاليل الطبية بمقابل مبلغ 298 مليون جنيه.

تعليم

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، تحقيق إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح 813.5 مليون جنيه مقارنة مع 613 مليون جنيه.