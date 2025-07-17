شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة ينتهى من مشروعات خدمية بـ"سكن لكل المصريين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطوير واجهات المجمع الشرطى بالمدينة، تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ويضم المجمع مبنى قسم شرطة، وآخر للسجل المدنى، بالإضافة إلى مبنى للحماية المدنية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف العمل بمشروعات الخدمات فى المدن الجديدة. وتتواصل أعمال استكمال المشروعات الخدمية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمرانى، بما يحقق رؤية الدولة فى توفير بيئة حضارية متكاملة للسكان.

وأضاف أن وفدًا من مديرية وإدارة الصحة قام بزيارة ميدانية لمبنى الوحدة الصحية بمنطقة غرب المطار، للوقوف على التجهيزات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية بالمدينة.

وفى إطار المتابعة المستمرة، أوضح رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على تنفيذ 25 مبنى خدميًا بمنطقة غرب المطار، تشمل مدارس، أسواقًا تجارية، حضانات، وحدات صحية، ناديًا، مركز شباب، ونقطة إسعاف، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، لتلبية احتياجات السكان من الخدمات الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة غرب المطار مقسمة إلى ثلاث قطاعات (أ – ب – ج)، بإجمالى مساحة 2800 فدان، تضم أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية ما بين ما تم تنفيذه وجارٍ تنفيذه.

من جانبه، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز المدينة، برفقة القيادات التنفيذية، سير الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية، من أبرزها مشروع النادى الاجتماعى بالقطاع (أ) غرب المطار، المقام على مساحة 100 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 92%، ومن المقرر الانتهاء منه فى نهاية أغسطس المقبل.

ويضم النادي:

• حمامى سباحة

• 5 ملاعب رياضية متعددة

• ملعب كرة قدم بمدرجات

• مسجد

• مركز تجاري

• مبنى اجتماعى وصالة ألعاب

كما شملت الجولة تفقد مدرستين للتعليم الأساسى ومدرسة تجريبية يتم تجهيزها لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسى القادم، بمنطقة (أ) غرب المطار. بالإضافة إلى متابعة التشطيبات النهائية لمدرسة تعليم أساسى، وسوقين تجاريين، ووحدة صحية، وحضانة، ومركز شباب بمنطقة (ب) غرب المطار.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود أن العمل جارٍ على تنفيذ نقطة إسعاف متكاملة فى المنطقة، مما يُسهم فى تعزيز الخدمة الطبية وسرعة الاستجابة للطوارئ.

وتأتى هذه الجهود المتكاملة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتى تهدف إلى خلق مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تلبى احتياجات المواطنين، وتوفر بيئة حضارية تشمل الإسكان، التعليم، الصحة، والتجارة، فى إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.



المشروعات الخدمية (2) بـسكن لكل المصريين



المشروعات الخدمية (3) بـسكن لكل المصريين



المشروعات الخدمية (4) بـسكن لكل المصريين



المشروعات الخدمية (5) بـسكن لكل المصريين



المشروعات الخدمية (6) بـسكن لكل المصريين