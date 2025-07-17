شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. أسعار الذهب فى السوق المصرى اليوم الخميس 17 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أداءًا عرضيًا وسط حركة محدودة للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

ويُتوقع أن يُكوّن السعر المحلي قاعدة دعم بالقرب من 4630 جنيهًا للجرام تمهيدًا لمحاولة جديدة لاختراق مستوى 4700 جنيه، مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة عالميًا.

عاد الذهب العالمي إلى التداول دون 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأميركية.

أما محليًا، فلا تزال الأسعار تتحرك في نطاق محدود مع غياب مؤثرات قوية على المدى القصير، باستثناء أي تغييرات مفاجئة في سعر صرف الدولار.

أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال 2025–2026، وتقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي قد يُسهم في استقرار السوق.