شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025، مع تسجيل أداءًا عرضيًا وسط حركة محدودة للأونصة عالميًا وتراجع تدريجى فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

وكشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

ويُتوقع أن يُكوّن السعر المحلي قاعدة دعم بالقرب من 4630 جنيهًا للجرام تمهيدًا لمحاولة جديدة لاختراق مستوى 4700 جنيه، مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة عالميًا.

عاد الذهب العالمي إلى التداول دون 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأمريكية.

أما محليًا، فلا تزال الأسعار تتحرك في نطاق محدود مع غياب مؤثرات قوية على المدى القصير، باستثناء أي تغييرات مفاجئة في سعر صرف الدولار.

أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال 2025–2026، وتقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي قد يُسهم في استقرار السوق.