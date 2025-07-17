سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" اليوم الخميس 17-7-2025

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 17-7-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية، بعد حالة من التذبذب في بنك CIB ، وسط تغيرات في حدود قروش معدودة خلال تعاملات السوق أمس.

أسعار الدولار اليوم الخميس 17-7-2025

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.38 جنيه للشراء.

49.48 جنيه للبيع.

49.47 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

الاحتياطي النقدي

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.

يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر مسجلا أعلى معدلاته تقريبا له انعكاسات على الاقتصاد، فمؤسسات التصنيف الدولية وكذلك المستثمر الأجنبي يضع في اعتباره مثل هذه المعدلات، التي تساهم بصورة مباشرة في نقل صورة إيجابية عن الاقتصاد، وكذلك تؤكد القضاء على السوق الموازى للعملة الأجنبية، والتي عانى منها السوق لسنوات قبل تحرير سعر الصرف.