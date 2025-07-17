شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ352 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر 402.25 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 402.25 ريال

عيار 22 سجل 368.75 ريال

عيار 21 سجل 352.00 ريال

عيار 18 سجل 301.75 ريال

عيار 14 سجل 234.50 ريال

عيار 12 سجل 201.00 ريال

الاونصة 12509.00 ريال

الجنيه الذهب 2815.25 ريال

الأونصة بالدولار 3340.47 دولار

ارتفع الذهب امس الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.