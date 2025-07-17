شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة للخارج لـ182مهاجرا عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2024.

وبلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين إكتســبوا صـفة المهاجـر 182 مهاجراً عـام 2024 (70 مهاجراً و 112 مهاجـراً إكتسبوا صفة المهاجر) مقابل 247 مهاجـراً عـام 2023 بانخفاض قدره 26.3٪.

وبلغ إجمالي عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 182 مــهاجـر (147 مهـاجـر أصـــلى بنســبة 80.8٪، 35 مرافق بنسبة 19.2٪) عـام 2024.

وبلغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 143 من الذكور بنـسبة 78.6٪.

وبلغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 39 من الإنــاث بنسبة 21.4٪.

وتأتـى الولايات المتحدة الامريكية في المرتبـة الأولـى حيث بلغ 97 مهاجر بنسبة 53.3٪، يليها ايطاليا بعدد 36 مهاجــراً بنسبــة 19.8٪، ثــم كنــدا بعـــدد 22 مهاجراً بنسبة 12.1٪ من اجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2024.

وبلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (30-35 سنة) 29 مهاجــراً بنسبـة 15.9٪ .

ويأتي الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في سـن الـتعلـيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 90 مهاجراً بنسبة 52.6٪.

واستحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) على النصيب الاكبر حيث بلغ 49 مهاجر بنسبة 53.8٪ من اجمالي اعداد المصريين الذين لهم حالة عملية فى مصر وحصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

وبلغ عدد المصريين الــذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 4220 مصري عـام 2024 مقابـل 4418 مصري عـام 2023 بنسبة إنخفاض قدرهـا 4.5٪ (3006 مصري حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مع الاحتفاظ بالجنسـية المـصريـة بنـسبـة 71.2٪ بينما 1214 حصـلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصـريـة بنسبة 28.8٪).