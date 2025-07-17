شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديري للصناعات الغذائية" يبحث استراتيجيات التسويق ودورها في تعزيز تنافسية الشركات والان مع تفاصيل الخبر

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان "استراتيجية التسويق والمبيعات لزيادة التنافسية في الأسواق"، وذلك عبر تطبيق "زووم"، لمناقشة آليات تطوير الأداء التسويقي للشركات في ظل التحديات السوقية الراهنة.

وأكد الدكتور محمد زريق، استشاري تطوير الأعمال، خلال الندوة، أن تكامل فرق التسويق والمبيعات يمثل ركيزة أساسية لتحسين نتائج الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع والاختراق في الأسواق، مشيرًا إلى أن بناء استراتيجية تسويق فعّالة ينبغي أن يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحديد أهداف واستراتيجيات الشركة، وفهم سلوك العملاء، ودراسة المشهد التنافسي.

وأوضح "زريق" أهمية صياغة رؤية واضحة وهوية مؤسسية تركز على الرسالة والأهداف والقيم الجوهرية التي تقود أداء الشركة. كما شدد على ضرورة التحليل الاستراتيجي الداخلي والخارجي، بما يشمل رصد نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة، وكذلك الفرص والتهديدات في البيئة المحيطة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أشار زريق إلى أن تحليل العملاء وتجزئة السوق يعد من الخطوات الحاسمة لتحديد السوق المستهدف بدقة، حيث يساعد في بناء مكانة تسويقية قوية وتطوير عروض قيمة تتناسب مع احتياجات كل شريحة. واستعرض في هذا السياق بيانات عن التركيبة السكانية في مصر (2021)، والتي أظهرت أن الطبقات الدنيا تمثل 63% من إجمالي السكان، بينما تتركز الطبقات العليا وفوق المتوسطة بنسبة 15.5% أغلبها في القاهرة والإسكندرية، ما يعكس ضرورة مواءمة الرسائل التسويقية مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.

أما المحور الثالث، فتناول تحليل الصناعة والمنافسة، مؤكدًا أن فهم عدد وحجم الشركات العاملة في القطاع وحجم الاستهلاك يساعد في تحديد موقع كل شركة داخل السوق، ووضع استراتيجيات لمواجهة المنافسين.

ودعا "زريق" الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية إلى الاستثمار في التسويق كأداة استراتيجية، وعدم الاكتفاء بأدواره التقليدية، لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.



