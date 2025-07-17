الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.325 دينار

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سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.325 دينار

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر عيار 24 40.350 دينار، وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل  40.350 دينار
عيار 22 سجل  37.000 دينار
عيار 21 سجل  35.325 دينار
عيار 18 سجل  30.275 دينار
عيار 14 سجل  23.550 دينار
عيار 12 سجل  20.175 دينار
الاونصة 1255.350 دينار
الجنيه الذهب 282.525 دينار
الأونصة بالدولار 3338.68 دولار

ارتفع الذهب امس الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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