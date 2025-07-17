شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17-7- 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ24.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 18مبلغ 24.625 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.825 دينار

- عيار 22 سجل 30.075 دينار

- عيار 21 سجل 28.725 دينار

- عيار 18 سجل 24.625 دينار

- عيار 14 سجل 19.150 دينار

- عيار 12 سجل 16.400 دينار

- الاونصة 1020.800 دينار

- الجنيه الذهب 229.725 دينار

- الأونصة بالدولار 3335.74 دولار

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية".



تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.



كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.



وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.