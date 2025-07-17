شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: إخماد حريق فى منطقة الهيش بالقرب من محطة كهرباء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نشب حريق صباح اليوم الخميس بمنطقة الهيش عل شاطئ النيل بمحافظة أسوان بالقرب من منطقة خزان اسوان ومحطة توليد كهرباء اسوان الاولى.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه تم رصد الحريق على مسافة بعيدة خارج أسوار منطقة الكهرباء من قبل أطقم التشغيل العاملة بمحطة توليد كهرباء اسوان وتم إبلاغ الحماية المدنية والتى قامت بالسيطرة على الموقف واخماد النيران دون التأثير على شبكة الكهرباء او تشغيل المحطة، ولم تتأثر التغذية الكهربائية فى المناطق المحيطة نظرا لبعد الحريق عن الشبكة الكهربائية.

ومن جانبها قامت الأجهزة المعنية بإزالة الهيش والحشائش فى المنطقة وانتهت الحماية المدنية من عمليات التبريد وضمان عدم تجدد اشتعال النيران.