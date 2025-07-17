شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 21 جنيها.. وعيار 21 بـ4620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025 تراجعا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الأسعار العالمية، وتواصل حالة الهدوء النسبي في الطلب.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 : سجل 5280 جنيهًا للجرام بتراجع 22 جنيها .

-سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا: بلغ 4620 جنيهًا للجرام بتراجع 21 جنيها .

- سعر الذهب عيار 18: تراجع عند 3960 جنيهًا للجرام بتراجع 17 جنيها .

- سعر الجنيه الذهب: بلغ 36960 جنيهًا بتراجع نحو 160 جنيها.

ويعزو تجار الذهب هذا التراجع إلى تذبذب سعر الأوقية عالميًا نسبيًا خلال الساعات الأخيرة، فضلًا عن تراجع الطلب المحلي على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار واستمرار حالة الترقب لدى المستهلكين.

وتشير التوقعات إلى احتمال تحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحسب اتجاهات السوق العالمي وسعر الدولار، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية المرتقبة في الأسواق الدولية.

يُنصح الراغبون في الشراء أو البيع بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة، خاصة في ظل تقلبات السوق وتأثره المستمر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

