شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تروج للفرص الاستثمارية فى معرض الصين الدولى لسلاسل التوريد والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية مصر العربية في بكين في فعاليات النسخة الثالثة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد، الذي يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو 2024، وذلك عبر منصة معلوماتية مخصصة لعرض أبرز الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في القطاعات التكنولوجية والصناعية الواعدة التي تمثل أولوية في خطط التنمية، مثل النقل المستدام والتصنيع المتقدم، وفق بيان التمثيل التجاري.

وسلط المكتب الضوء خلال المعرض على المزايا التنافسية التي تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمار، ومن أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، إلى جانب الحوافز الاستثمارية المتمثلة في الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الجمركية، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية المتخصصة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم استعراض عدد من المشروعات الكبرى والقطاعات ذات الأولوية التي تستهدف مصر جذب الاستثمارات الصينية إليها، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تنمية سلاسل القيمة المحلية وتعميق التصنيع، بالتوازي مع نقل التكنولوجيا والخبرات.

ويعد معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجال اللوجستيات والصناعات التحويلية وتكنولوجيا الإمداد، حيث يجمع تحت مظلته كبار المصنعين والمستثمرين والخبراء من داخل الصين وخارجها، ما يوفر منصة مثالية لعرض الفرص وعقد الشراكات.



