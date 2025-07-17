شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17-7- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.225 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم استقرار نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر41.225 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.225 ريال

- عيار 22 سجل 37.775 ريال

- عيار 21 سجل 36.075 ريال

- عيار 18 سجل 30.925 ريال

- عيار 14 سجل 24.050 ريال

- عيار 12 سجل 20.600 ريال

- الاونصة 1282.025 ريال

- الجنيه الذهب 288.525 ريال

- الأونصة بالدولار 3335.74 دولار

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية"، وفقا لما نشره موقع investing

تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.

