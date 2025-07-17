شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر وCIB.. وارتفاع "إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 531.932 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 148.009 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 247.813 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة عند 380.032 مليون شهادة والمصرية للاتصالات عند 255.351 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 آلاف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 16625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.

