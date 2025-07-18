شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة ورئيس هيئة الدواء المصرية يبحثان تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التطوير المؤسسي ودعم الكوادر البشرية.

وتناول اللقاء البدء فى إجراءات إعداد وتحديث الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء داخل الهيئة، ورفع قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية، ومواكبة متطلبات العمل في أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة المواطن.

واتفق الجانبان على تحديد أولويات الهيئة في الهيكل التنظيمي الجديد، بما يعكس تطور دورها الرقابي والخدمي، ويضمن توظيف الموارد البشرية بكفاءة في مختلف التخصصات الحيوية داخل الهيئة.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية يعد ركيزة أساسية لتحسين كفاءة المؤسسات العامة، حيث يسهم في تنظيم المهام بوضوح، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بما يحقق انسيابية في سير العمل ويسرّع من دورة اتخاذ القرار.

وأضاف أن الهياكل التنظيمية الحديثة تُعد أداة فعّالة لتحقيق التوافق بين الأهداف المؤسسية والموارد البشرية المتاحة، كما تعزز من كفاءة أنظمة المتابعة والتقييم، ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مستمر في تقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الإدارية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية، بما يتماشى مع توجه الدولة لبناء جهاز إدارى كفء وفعّال يدعم خطط التنمية ويعزز ثقة المواطن في الأداء الحكومي.

من جانبه، أعرب الدكتور علي الغمراوى عن خالص شكره وتقديره للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، على ما يقدمه من دعم فنى وتعاون بنّاء مع الهيئة، مؤكدًا أن الاتفاق على البدء في إجراءات إعداد وتحديث الهيكل التنظيمي، مع تحديد أولويات الهيئة واحتياجاتها، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء المؤسسى، ويعكس روح الشراكة بين مؤسسات الدولة في تنفيذ الإصلاح الإدارى.