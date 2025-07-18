شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب ارتفاع جديد خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس ، حيث سجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- سعر 4640 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 37120 جنيه.

وجاءت أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5302 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4640 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3977 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر: 37120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب يوم الخميس، قد تراجعت وسط تحسن فى الإقبال على المخاطرة بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المخاوف بشأن إقالته المبكرة لرئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3318.6500 دولار للأونصة، وتراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 1.1% إلى 3323.5000 دولار للأونصة.