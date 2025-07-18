شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي: خطة الدولة الجديدة تستهدف نمواً يتجاوز 4.5% وبناء الإنسان أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة الدولة للعام المالي 2025/2026، التي بدأت في 1 يوليو الجاري، تأتي في ظل ظروف استثنائية إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز الخطة والموازنة هذا العام هو وجود إطار متوسط الأجل يمتد لأربع سنوات، لأول مرة بقوة القانون، ويشمل توقعات النمو والتشغيل والاستثمار.

أضاف الفقي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.5%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني المقدر بـ1.5%، مما يتيح مساحة مالية لإعادة توزيع الموارد وتحسين الخدمات العامة، لافتًا إلى أن الأولويات الأساسية للخطة تتمثل في بناء الإنسان المصري من خلال تعزيز مخصصات الصحة، والتعليم، والثقافة، والتكنولوجيا، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الفقي أن هذا النمو المخطط له سيؤدي إلى توفير فرص تشغيل تتماشى مع حجم قوة العمل التي تبلغ حاليًا 32 مليون مواطن، مشددًا على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تنسيقًا كاملاً بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان تواؤم أولويات الخطة مع الموازنة العامة للدولة.