شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 17-7-2025 فى البنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام، وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 17-7-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم التالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع

سعر الدولارفى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.