شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية التأمين على المبانى والمنشآت ضد الحريق وأنواعه والان مع تفاصيل الخبر

أصبح عقد التأمين ضد الحريق في الوقت الراهن أحد العقود الحيوية والضرورية التي يلجأ إليها الأشخاص والمؤسسات لمواجهة مخاطر الحريق. فقد أدى تطور الحياة الاقتصادية وتشعبها، وظهور التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وزيادة حجم التجارة وتنوعها، وتطور وسائل النقل، إلى تزايد أهمية هذا النوع من التأمين. كما ساهم ظهور المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى ذات القيم المالية المرتفعة في تصاعد المخاوف من الخسائر الجسيمة التي قد تنتج عن نشوب الحرائق، وهي خسائر لا تقتصر آثارها على مالك الشيء محل التأمين – أي المؤمن له – بل قد تمتد لتؤثر في الاقتصاد القومي للدولة بأكملها.

وبحسب ما جاء في نشرة اتحاد شركات التامين المصرية قد تؤدي الحرائق والكوارث غير المتوقعة إلى خسائر فادحة لا يمكن تعويضها بدون وجود تغطية تأمينية فعّالة.

فوائد التأمين على المباني:

تعويض كامل أو جزئي عن تكلفة إصلاح أو إعادة بناء العقار.

تغطية الأضرار التي تلحق بالمحتويات (معدات، أثاث، أجهزة إلكترونية).

توفير بديل مؤقت في حالات تعطل النشاط التجاري.

حماية من الخسائر الناتجة عن توقف الخدمات أو الدخل.

دعم استقرار المنشأة واستمرارها في تقديم خدماتها بعد الحادث.

أنواع التأمين ضد الحرائق

وفقًا للمعايير العالمية، توجد عدة أنواع من التأمين التي تغطي مثل هذه المخاطر، منها:



1. التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية: يغطي الحريق والانفجارات والماس الكهربائي وغيرها.

هذا النوع الأساسي ضروري لأي مبنى. يتضمن عادة تغطية لأضرار المبنى الناتجة عن الحريق، الانفجار، والماس الكهربائي، والتي تعد من أهم المخاطر. وفقًا لمجموعة التأمينات، يشمل هذا النوع جميع مصادر الخطر المحتملة، بما فيها الصواعق والمواد المتفجرة.



حسب التقرير الصادر عن إحدى كبرى شركات التأمين العالمي المستند إلى تحليل أكثر من 530,000 مطالبة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كان “الحريق والانفجار” هو الخطر الأكبر، حيث شكل 21% من إجمالي قيمة المطالبات التأمينية المقدمة لشركات التأمين.



2. تأمين خسارة الأرباح الناتجة عن أو بسبب توقف كلي أو جزئي للنشاط

بخلاف التأمين على الممتلكات، يركز هذا النوع على الأثر الاقتصادي الناتج عن توقف النشاط. فهو يشمل التدفقات النقدية المفقودة، وكلفة دفع الرواتب، والدفعات الثابتة خلال فترة توقف العمل أو خلال فترة إعادة التشغيل .



3. تأمين المبنى والمحتويات:

و هو جانب يغفل عنه البعض، لكنه بالغ الأهمية، إذ يغطي ما هو قائم داخل المبنى، من أثاث وأجهزة تقنية وحتى المستندات. وهذا يوفر حماية مالية شاملة في حال وقوع الحريق، بحيث لا تقتصر الحماية على الهيكل فقط .



