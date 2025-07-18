شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 18 يوليو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام
سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام
سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام
سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
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