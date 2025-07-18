الاقتصاد

هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى مصر

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هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 18 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام


سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام


سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام


سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام


سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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