شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مفاجئ فى سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، بضعة جنيهات، متأثرة بهبوط أسعار الذهب عالميًا، وسجل عيار 21 -وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- سعر 4630 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 37040 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5291 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4630 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3968 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37040 جنيهًا.

سجلت أوقية الذهب عالميًا 3323.45 دولار.

وكانت أسعار الذهب يوم الخميس، قد تراجعت وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بعد أن قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المخاوف بشأن إقالته المبكرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3318.6500 دولار للأونصة، وتراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 1.1% إلى 3323.5000 دولار للأونصة.