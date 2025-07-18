الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو.. الجنيه الذهب بـ 37240 جنيها

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سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو.. الجنيه الذهب بـ 37240 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 18 يوليو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.


أسعار الذهب في مصر اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام


سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام


سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام


سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام


سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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