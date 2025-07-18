شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار بعدد من البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

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