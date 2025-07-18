شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماركات السيارات الملاكى الأكثر ترخيصا فى مصر خلال يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة "نيسان" قد حصدت المركز الأول في السيارات الملاكي الأعلي ترخيصا خلال يونيو 2025 بواقع 1856 سيارة.

وجاء من بينهم (1609 سيارة صنى و155 سيارة قشقاى و33 اكس تريل ) وفي المركز الثاني هيونداى 1484 سيارة من بينهم 505 سيارة توسان و501 سيارة النترا وفي المركز الثالث إم جى 1839سيارة من بينها (زد إس 503 سيارة وام جى 5 (344) سيارة وأر اكس 5 (212) وإم جى 7(115) .

وفى المركز الرابع ماركة "جيتور" بواقع 1378 سيارة، وفى المركز الخامس شيرى 1157 سيارة وفي المركز السادس كيا 957 وفى المركز السابع مرسيدس 673سيارة وفى المركز الثامن تويوتا 633 سيارة وفى المركز التاسع سكودا 584سيارة وفى المركز العاشر شيفورولية 483 سيارة وفى المركز الحادى عشر فولكس فاجن 444سيارة وفى المركز الثانى عشر رينو 416سيارة والمركز الثالث عشر ميتسوبيشى 408 سيارة وفى المركز الرابع عشر فيات 354 سيارة وفى المركز الخامس عشر بيجو 337 سيارة .