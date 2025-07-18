شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ351.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 21 سعر ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 401.25 ريال

عيار 22 سجل 367.75 ريال

عيار 21 سجل 351.25 ريال

عيار 18 سجل 301.00 ريال

عيار 14 سجل 234.00 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الأونصة 12482.00 ريال

الجنيه الذهب 2809.25 ريال

الأونصة بالدولار 3328.56 دولار

وتراجعت أسعار الذهب امس الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية".



تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية. كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.