شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ402.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب فى الإمارات في السوق المحلية، استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 402.75 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 402.75 درهم

عيار 22 سجل 372.75 درهم

عيار 21 سجل 357.50 درهم

عيار 18 سجل 306.50 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 203.25 درهم

الاونصة سجل 12527.00 درهم

الجنيه الذهب 2860.00 درهم

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

وتراجعت أسعار الذهب امس الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية".

تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.