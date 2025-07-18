شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ 389.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 389.75 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 389.75 ريال

عيار 22 سجل 357.25 ريال

عيار 21 سجل 341.00 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 195.00 ريال

الاونصة 12122.75 ريال

الجنيه الذهب 2728.25 ريال

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار

وتراجعت أسعار الذهب امس الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية".

تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.