شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسليم أول موقع لمشروع "المقهى الثقافى" بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أول موقع لمشروعها الجديد "المقهى الثقافي – Café Cultural" بكومبوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الثقافة، وبرعاية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتم وجارٍ تشغيل العديد من الخدمات المختلفة بها، ومن بينها الخدمات الثقافية، حيث نبدأ هذا العام مرحلة مهمة جدا لتوفير آليات دائمة للحياة والسكن بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع مدينة العلمين الجديدة في صورتها كمدينة بها كافة مقومات الحياة على مدار العام وتحويلها إلى نقطة جذب حضارية متكاملة، تمتزج فيها جودة الحياة، بالأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومنها "المقهى الثقافي – Café Cultural" بما يعكس الرؤية الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المشروع يمثل ثمرة تعاون بناء مع وزارة الإسكان، ويعد أحد المشروعات النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للثقافة وتوسيع نطاق انتشارها في المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور الثقافة كرافد رئيسي في الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال اللواء خالد اللبان، إن المشروع يأتي في سياق توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الإبداعية وتحويل الثقافة إلى مورد اقتصادي، حيث يقدم "المقهى الثقافي" نموذجا ثقافيا مبتكرا يجمع بين الضيافة وريادة الأعمال والفنون البصرية والحرف اليدوية، من خلال علامة تجارية موحدة وهوية بصرية مصرية معاصرة مستلهمة من التراث المحلي.

وأكد المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية التنمية بمدينة العلمين الجديدة، ونستهدف به تقديم رسالة ثقافية وفنية إبداعية وعقد ورش عمل ثقافية بجانب عرض لوحات ومنحوتات، حيث تم البدء بمدينة العلمين الجديدة ونستهدف تكرار تجربة "المقهى الثقافي" في عدد من المدن الجديدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة.

قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن موقع "المقهى الثقافي – Café Cultural" بمساحة تبلغ 440 مترًا مربعًا بمنطقة كومباوند مزارين، ليكون إضافة نوعية للمشهد الثقافي والترفيهي في المدينة، مؤكدًا أن "المقهى الثقافي" ليس مجرد مساحة للضيافة، بل تجربة ثقافية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجمهور والفنون.

ويشمل المشروع خمس وظائف رئيسية: مقهى ثقافي، مساحة عمل مشتركة (Coworking Space)، مكتبة مصغرة، جاليري للحرف والفنون، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة على مدار العام.

ويستهدف المشروع تحسين مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور، وتمكين الفنانين والحرفيين، وتوفير فرص عمل مستدامة.

ويتضمن البرنامج الموسمي للمشروع تنظيم ورش فنية للطلاب خلال فصل الشتاء، ومعارض ومزادات فنية خلال فصل الصيف، إلى جانب منفذ دائم لبيع إصدارات وزارة الثقافة، بما يعزز من التواصل المجتمعي ويشجع على الإنتاج الثقافي المحلي.

ويعد تسلم أول موقع للمشروع في مدينة العلمين الجديدة خطوة أولى تمهيدا لبدء تجهيزات المكان الداخلية، استعدادا للافتتاح الرسمي في القريب العاجل، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعميم النموذج في عدد من المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز إبداعية وتنموية نابضة بالحياة تعكس طاقات الشباب وتثري الحياة الثقافية في مصر.