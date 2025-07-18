شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب عالميًا.. وسعر الأوقية يصل إلى 3337.60 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت أسعار الذهب اليوم الجمعة دون تغيير يذكر، لتتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، متأثرة بقوة الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وسجل سعر الذهب خلال التعاملات الفورية استقرارا ليصل إلى 3337.60 دولار للأوقية، بينما تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3343.10 دولار. وعلى مدار هذا الأسبوع، انخفض المعدن النفيس بنسبة 0.5%.



ورغم تراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام العملات المنافسة اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المُسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين البيانات التي ظهرت أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو الماضي، بنسبة 0.6% خلال الشهر، بعد تراجع بنسبة 0.9% في مايو.

كما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 7,000 طلب ليصل إلى 221,000 طلب خلال الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى 235,000 طلب.

وتُظهر هذه البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال في وضع مستقر، ما يدعم تردد الاحتياطي الفيدرالي في العودة إلى تخفيف السياسة النقدية.

ومع ذلك، قال عضو مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه لا يزال يرى أن على البنك المركزي خفض معدلات الفائدة بنهاية هذا الشهر في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية.

وغالبًا ما يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، ويميل إلى الأداء الجيد في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.



وفي غضون ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب مفاوضات التجارة، في وقت وسّع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه الجمركية.