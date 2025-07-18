شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط الجمعة..وخام برنت يسجل 69.48 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، نحو الاستقرار، بعد مكاسب الجلسة السابقة، رغم مخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة استهدفت بعض حقول نفط في إقليم كردستان العراق، بخلاف الضبابية المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية الأمريكية والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب العالمي.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 69.48 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.51 دولار للبرميل.

وأدت هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت حقول النفط في كردستان العراق على مدى أربعة أيام، إلى توقف نصف إنتاج الإقليم، ما ساهم في رفع كلا العقدين بنحو دولار واحد أمس الخميس.



في الوقت نفسه ، عزز الطلب الموسمي على السفر سوق النفط، حيث بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط خلال أول أسبوعين من يوليو الجاري 105.2 ملايين برميل يومياً، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، وبما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات، وفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن محللي بنك جيه بي مورجان الأمريكي.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسة النهائية للرسوم الجمركية الأمريكية، التي يبدو أنها لن تُحسم قبل الأول من أغسطس المقبل، لا تزال تؤثر سلباً على السوق، إلى جانب خطط كبار منتجي النفط لرفع تخفيضات الإنتاج، ما سيزيد المعروض تزامناً مع انتهاء الطلب الموسمي في نصف الكرة الشمالي.

وعلى مدار هذا الأسبوع، انخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس بأكثر من 1%