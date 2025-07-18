شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-7-2025 في الكويت..عيار 24 بـ32.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى الكويت، ارتفاعًا طفيفًا، وسجل عيار 18 مبلغ 24.625 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.525 دينار

عيار 22 سجل 29.825 دينار

عيار 21 سجل 28.450 دينار

عيار 18 سجل 24.400 دينار

عيار 14 سجل 18.975 دينار

عيار 12 سجل 16.250 دينار

الاونصة 1020.800 دينار

الجنيه الذهب 229.725 دينار

الأونصة بالدولار 3335.74 دولار

وتراجعت أسعار الذهب امس الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية"، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.



وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.