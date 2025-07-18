شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك المركزى 49.36 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء، و 49.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.

49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.

49.47 جنيه للبيع.