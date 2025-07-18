شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 18-7-2025، بالبنوك المصرية، وفق ختام تعاملات أمس، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 160.8 جنيه للشراء، و161.9 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 18-7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.8 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

160.9 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.5 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

157.9 جنيه للشراء.

161.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

156.8 جنيه للشراء.

162.02 جنيه للبيع.