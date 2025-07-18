الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك المركزى 66.13 جنيه للشراء

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك المركزى 66.13 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 18 يوليو 2025 03:30 م

ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 18-7-2025،  أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري، ليسجل فى البنك المركزي 66.13 جنيه للشراء، و66.33 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.03 جنيه للشراء، و66.43 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
  سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.03  جنيه للشراء
66.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.03  جنيه للشراء.
66.43 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.01 جنيه للشراء.
66.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.03 جنيه للشراء
66.43  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.03 جنيه للشراء
66.43 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.11 جنيه للشراء.
66.51 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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