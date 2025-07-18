شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك المركزى 66.13 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 18 يوليو 2025 03:30 م
ثبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 18-7-2025، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري، ليسجل فى البنك المركزي 66.13 جنيه للشراء، و66.33 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.03 جنيه للشراء، و66.43 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترلينيوسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.03 جنيه للشراء
66.43 جنيه للبيع.
66.03 جنيه للشراء.
66.43 جنيه للبيع
66.01 جنيه للشراء.
66.41 جنيه للبيع.
66.03 جنيه للشراء
66.43 جنيه للبيع
66.03 جنيه للشراء
66.43 جنيه للبيع
66.11 جنيه للشراء.
66.51 جنيه للبيع.
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