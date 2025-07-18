شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 18-7-2025 فى البنك الأهلى 66.03 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 18-7-2025، فى البنك الأهلى عند 66.03 جنيه للشراء، و66.43 جنيه للبيع، وسجل متوسط السعر فى البنك المركزي 66.13 جنيه للشراء، و66.33 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.03 جنيه للشراء

66.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.03 جنيه للشراء.

66.43 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.01 جنيه للشراء.

66.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.03 جنيه للشراء

66.43 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.03 جنيه للشراء

66.43 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.11 جنيه للشراء.

66.51 جنيه للبيع.