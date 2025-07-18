شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالجمعة، 18 يوليو 2025 04:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية، وبالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء، و 49.49 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
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